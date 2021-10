Rouen. Condamné pour des violences après une tentative de vol de vélo électrique à Rouen

À Rouen le 19 juin 2018, Cyril Langlois, 36 ans, se présente dans un magasin qui vend des vélos électriques. L'employé du magasin le voit alors tenter de sectionner la protection métallique d'un des vélos à l'aide d'une pince-monseigneur. Il appelle alors son patron à la rescousse, qui poursuit l'individu et tente de le maîtriser, mais le voleur parvient à se dégager et s'enfuit.

Quelque temps plus tard, il fait demi-tour et revient au magasin pour "s'expliquer" sur les insultes que le gérant aurait proféré à son encontre. Les insultes reprennent dans un premier temps, puis le voleur assène un violent coup de poing avec un mousqueton au gérant, lequel réplique par des coups portés à l'agresseur. Mais celui-ci ramasse un couteau qui traînait au sol et adresse un coup au prévenu, le blessant sérieusement au flanc. Pourtant, lors de son audience en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Rouen, mercredi 27 juin, il affirme : "je n'ai jamais utilisé de couteau". La police est enfin appelée et le voleur interpellé.

Multirécidiviste

Au moment des faits, une ambulance passe par hasard dans la rue et son conducteur s'arrête quand il devine l'altercation. Il affirme qu'il a vu le prévenu brandir un couteau à l'encontre de quiconque voudrait le maîtriser. Le casier judiciaire du prévenu est chargé puisque 25 mentions y figurent pour violences lui ayant déjà valu plusieurs peines d'emprisonnement. La partie civile met l'accent sur la situation de multirécidiviste du prévenu, déplorant que "son attitude [soit] gravement irréfléchie". Pour le ministère public, "les faits de violences volontaires sont caractérisés". Pour sa défense, "le prévenu a été dépassé par les circonstances".

Le tribunal condamne finalement le prévenu à une peine de deux ans de prison ferme et prononce son maintien en détention.

