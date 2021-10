Caen. Le Caen Basket Calvados tient son premier arrière

Et une recrue de plus pour le Caen Basket Calvados. Cette fois-ci il s'agit d'un arrière en la personne de Paul Lou Duwiquet. À seulement 23 ans et du haut de ses 1,95 mètres, il dispose déjà d'une expérience intéressante en Ligue nationale de basket. Il a déjà participé à trois matchs de Pro A et surtout à 95 de Pro B. À Quimper la saison dernière, il a contribué au maintien des Bretons en Pro B.

L'arrivée de Paul Lou Duwiguet arrive après celle du meneur de jeu américain Jerrold Brooks, cinquième meilleure évaluation de Pro B.

