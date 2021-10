Quel est l'artiste français qui a été le mieux payé en 2011?

C'est le célèbre Dj David Guetta qui devance Eddy Mitchell, Jean-Louis Aubert et Mylène Farmer.

Il est l’artiste français qui a engrangé le plus d’argent dans le domaine de la musique en 2011, avec des revenus estimés à 3,2 millions d’euros.



Derrière le DJ,il y a Eddy Mitchell qui prend la deuxième place grâce à des revenus estimés à 3 millions d’euros.



Suivent dans le top 5 Jean-Louis Aubert (2,71 millions d’euros), Mylène Farmer (2,66 millions d’euros) et Johnny Hallyday (2,62 millions d’euros).



Première jeune artiste, Nolwenn Leroy arrive en sixième position, tandis que l’entrée «la plus étonnante» selon le magazine Challenges revient au ténor Roberto Alagna, qui prend la huitième place grâce au succès de ses albums de variétés et de sa tournée des Zénith.