Hors Normandie. Justin Bieber et Eminem, chanteurs préférés des psychopathes.

Justin Bieber, Eminem, mais aussi le groupe Blackstreet seraient des artistes très fortement appréciés par les individus psychopathes.

La musique préférée d'un individu peut-elle aider à savoir si celui-ci est psychopathe ou non? D'après des chercheurs de l'université de New York, ce serait le cas.

Bien sûr, si vous écoutez ces artistes ne veut pas obligatoirement dire que vous êtes psychopathes, mais sachez juste que ces derniers, eux, les apprécient grandement!



Dites-moi ce que vous écoutez, je vous donnerai votre degré de psychopathie!

Cette étude a été réalisée avec l'aide de près de 200 participants dont le degré de psychopathie a été mesuré, puis les scientifiques leur ont demandé quelles étaient leurs musiques préférées parmi un panel de 260 chansons. Très vite, des similitudes se sont manifestées lors des analyses et une certaine typologie musicale peut donc s'attribuer aux personnes ayant des comportements antisociaux.

Justin Bieber n'est donc pas seulement le chanteur préféré des midinettes. Il est aussi celui des psychopathes, particulièrement grâce à sa chanson "What do you mean?".





Bieber n'est qu'en 3ème position. Le numéro 1 de ce classement n'est autre qu'Eminem avec sa chanson "Lose Yourself"





Une autre chanson qui a davantage séduit les psychopathes: No Diggity du groupe Blackstreet

Les chansons les plus appréciées par les individus les moins psychopathes:

Les fans du hit "Titanium" de Sia, les amateurs du mythique "My Sharona" du groupe The Knack, et ceux qui apprécient David Guetta et Zara Larson - "This One's for You" serait donc moins sujets à la psychopathie!

Attention à ce que vous mettez dans votre playlist… ça peut vouloir dire beaucoup de choses sur votre personnalité (...ou pas !)

