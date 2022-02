David Guetta et Usher font craquer le globe avec Without You!

Le clip ne devrait plus tarder, d'autant qu'un premier teaser l'annonçant vient d'être mis en ligne sur YouTube.

Depuis sa mise en rayon le 29 août, l'album "Nothing But The Beat" s'est écoulé à 120 000 exemplaires. Un très joli score pour le DJ qui, il est vrai, a de quoi convaincre avec la liste des guests y ayant participé.

David Guetta est allé chercher des artistes travaillant dans le rap, le hip hop, la pop et le r'n'b pour l'essentiel. Ainsi, on retrouve Chris Brown et Lil Wayne sur "I Can Only Imagine", Akon sur "Crank It Up", Timbaland sur "I Just Wanna F" et Jennifer Hudson sur "Night Of Your Life".

D'autres artistes ont dit "oui" à Guetta. Il n'est pas surprenant de retrouver Will.i.am sur "Nothing Really Matters", mais on ne s'attendait pas à entendre Jessie J sur "Repeat", et encore moins la chanteuse Sia sur "Titanium".