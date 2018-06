Inondations : un mètre d'eau dans Vimoutiers

Tendance Ouest a écrit :

Mouvement social : le Pont de Normandie fermé

Selon Bison Futé, le pont de Normandie est actuellement fermé dans les deux sens de circulation. En cause : la présence de cheminots opposés à la réforme ferroviaire. Des déviations sont en place : - A29 en direction de Honfleur, suivre Tancarville via l'A131 - A29 en direction de "Le Havre" suivre Tancarville via RD580

12h51