Alençon. Situation sur les inondations dans le département de l'Orne à 12h15

La situation reste très chaotique dans le département de l'Orne après les très fortes pluies tombées durant la nuit du lundi 11 au mardi 12 juin 2018. À la mi-journée du mardi, la cellule opérationnelle de la Préfecture a dressé un nouveau point de la situation.

145 sapeurs-pompiers, 29 centres de secours, 90 engins.

Sur le secteur d'Alençon, les riverains de la rivière La Briante sont impactés par la montée des eaux. La mairie a ouvert deux points de rassemblement : l'un à la Halle aux Toiles où des personnes se sont spontanément rassemblées, l'autre à la Halle au Blé où ont été dirigés, dans la matinée, les 400 élèves du collège et de l'école primaire Notre Dame.

Un mètre d'eau dans Vimoutiers

Les secteurs de Vimoutiers, Le Mêle sur Sarthe, Mortrée, L'Aigle et Essay notamment, sont également touchés et sont sous surveillance par les services de l'État. Des opérations de sauvetage, de mise en sécurité et de pompage sont réalisées par les pompiers,

Une reconnaissance aérienne a été effectuée dans la matinée et confirme le point de vigilance de Vimoutiers. Le réseau routier départemental est impacté par les inondations et partiellement fermé à la circulation.

Le service de prévisions des crues annonce des débordements du cours d'eau de la Risle. Le département de l'Orne est placé en vigilance orange inondations et crues. Un prochain point de situation sera fait vers 16 heures.

La Préfecture de l'Orne appelle chacun à la plus grande prudence et à signaler toute personne vulnérable en difficulté.