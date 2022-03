Rouen. Bonne table à Rouen : les spécialités locales de Made in Normandy

Le quartier Saint-Maclou, autour de l'Église éponyme, regorge de petits restaurants avec chacun leur spécificité. Made In Normandy a fait le choix de mettre en avant la gastronomie régionale. Arrivé devant la petite enseigne, difficile d'imaginer que l'on va traverser ce long couloir pour se retrouver sur une spacieuse et calme terrasse, à l'abri des regards. Idéale pour la saison.

Au menu, des spécialités locales sous différentes formules allant jusqu'au menu plaisir à 28€.

Je privilégie l'ardoise et parmi la bisque de coquillages et crustacés ou le croustillant d'andouille aux pommes, je préfère l'assiette de charcuterie normande. Andouille, pâté et saucisson m'auront ouvert l'appétit pour continuer sur quelque chose de plus léger et de tout aussi normand : une trilogie de poisson, lieu, rouget et dorade, arrosée d'une sauce à l'estragon légèrement sucrée pour assaisonner le tout. Les frites maison ne gâchent rien.

Saveurs locales

Préparé à me tourner vers une tarte normande en dessert pour rester dans le Made in Normandy, je préfère finalement une classique et satisfaisante Dame blanche, moins copieuse mais rafraîchissante en cette journée ensoleillée.

Avec le kir normand pour l'apéritif et le café, ma note atteint 19,50 €. Un budget maîtrisé donc pour un repas bien de chez nous sur une terrasse qui est définitivement un point fort pour un moment d'intimité au cœur de la ville.

236 Rue de Martainville. Tél : 02 35 14 07 45