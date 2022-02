Le Mont-Saint-Michel. Run in Mont-Saint-Michel : Semi-marathon d'Avranches et trail de l'Archange ont ouvert le bal

Trail de l'Archange (55 km)

Découverte l'an dernier, la 2e édition du Trail de l'Archange a été une véritable confirmation en cette année 2018. Dans des paysages splendides, les concurrents ont eu droit à un spectacles incroyable dans l'effort, pendant les 55 km de course.

Au final, chez les hommes, c'est Tiaan Erwée qui l'a emporté en 4h15 devant Pierre-Yves Briand en 4h27' et c'est Jean-Marie Dufeil qui complète le podium en 4h45'.

Chez les dames, c'est Alexandra Vétois qui s'est imposée en 5h20, soit tout de même le 21e temps du classement général scratch, autant dire un véritable exploit. Ses suivantes sont réléguées à près d'une heure.

Semi-marathon d'Avranches (21 km)

Pour ce qui est du semi-marathon, les débats ont été évidemment bien plus courts mais aussi bien plus intenses. Après 1h15'02'' de course, c'est Grégory Guenole qui a inscrit son nom au palmarès, devançant Anthony Poulain pour une toute petite seconde et Christophe Maindron pour 18 secondes.

Chez les dames, c'est Marie Bodet qui a dominé ses concurrentes en 1h25'31'', Pauline Baron termine seconde en 1h30'36'' et Christine Véron s'arroge la troisième 1h31'46''.

A LIRE AUSSI.

Tendance Sports [REPLAY] : revivez l'émission spéciale du 20e Marathon du Mont-Saint-Michel

Courants de la Liberté : Emmanuel Elim et Marta Komu remportent le Marathon !

Course hors-stade : l'Afrique règne en maître sur les 34e Foulées de Bayeux !

Marathon du Mont-Saint-Michel : trail de l'Archange et semi-d'Avranches pour un samedi monstrueux

Marathon du Mont-Saint-Michel : 20 ans, 3 jours, 6 courses...