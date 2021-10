Hockey : les Drakkars de Caen ne sont plus d'attaque

Après être tombés contre Angers (après prolongation) puis en à Strasbourg et Chamonix, les Drakkars se sont cette fois inclinés chez eux contre un adversaire direct. "On est un peu dégoûtés, parce qu'on aurait pu prendre des points sur les trois derniers matchs, déplore l'attaquant Jérémie Romand. On n'était pas moins bons qu'eux mais on a manqué d'opportunisme devant la cage." Le constat fut criant face aux Spinoliens, protégés par un gardien des grands soirs. Menés 2-0 après une demi-heure de jeu, les Caennais sont revenus dans le match grâce à Charles Geslain et Kévin Da Costa, mais ils ont lâché dans les dix dernières minutes.

Mauvaises utilisations des powerplays

L'attaque est pointée du doigt. Malgré la qualité de ses individualités, Jean-Christophe Gauthier en tête, le HCC ne trouve pas le bon rythme dans ce secteur. C'est d'autant plus vrai en supériorité numérique, où Caen n'a marqué que deux buts cette saison. "Il y a du mieux depuis deux-trois matchs, mais on est mauvais à cinq contre quatre, ne cache pas Jérémie Romand. Quand ça changera, on sera vraiment dangereux." Pour l'heure, Caen garde les yeux rivés sur son rétroviseur. Onzième, il conservait six points d'avance sur la zone rouge avant un déplacement décisif à Neuilly/Marne, dernier, mercredi 18 janvier.