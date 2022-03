Hockey : Caen attaquera une quatrième saison de suite en Magnus

Trois – le minimum – ont suffi pour se défaire de Mulhouse durant ces play-down. Vainqueur deux fois en Alsace à l'issue d'âpres batailles, les Drakkars ont plié la série plus posément, vendredi 8 mars (2-0). Dans une patinoire bondée comme jamais cette saison, ils ont fait la différence grâce à des buts de Brice Chauvel (3') et Jean-Christophe Gauthier (57').

"Les joueurs étaient très tendus tout au long du match et ils n'ont pas réussi à se libérer, estime Luc Chauvel. Ce match ne restera pas dans les annales en terme de jeu, mais le plus important était la victoire !" En défendant vaillamment leur cage, protégée par un Lucas Normandon de gala, les Caennais ont su accomplir l'essentiel. La magie de la Ligue Magnus leur permet de s'y maintenir après avoir pourtant terminé la saison régulière au dernier rang. Le fonctionnement du championnat récompense l'équipe la plus en forme au bon moment. Caen avait parfaitement préparé les débats tant tactiquement, physiquement que mentalement. Son engagement total a porté ses fruits.

Caen termine à sa place

"Ce que je veux retenir, c’est que ce groupe a travaillé tout au long de l’année et que le travail finit par payer, même si ce sont des play-downs… Pour la première fois, on a réussi à enchaîner une série de quatre victoires… si on l'avait fait durant la saison, on aurait été en play-offs !"

Pas une seule fois avant l'échéance finale le HCC n'était parvenu à enchaîner deux victoires de rang. La faute à une irrégularité dans ses performances, à l'intérieur des matchs comme au long de la saison, mais également à un niveau de jeu révélateur de son classement. Souvent battu sur des scores fleuves, Caen a terminé à sa place. Sa défense a trop souvent sombré, et ses individualités offensives (le duo Jean-Christophe Gauthier - Thiery Poudrier en particulier) n'ont pu compenser le déficit. Le HCC avait un effectif adapté à son faible budget et cela ne devrait pas beaucoup changer la saison prochaine. "L'organisation va prendre un peu de temps. Je connais les rouages du club et je ne vais pas être impatient", promet Luc Chauvel.