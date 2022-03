Caen-Mulhouse : les Drakkars si proches du maintien

C'est le drôle de charme des matchs couperets de fin de saison. A l'Illberg de Mulhouse, où se sont déroulées les deux premières rencontres des play-downs de Ligue Magnus, le sport a presque tenu une place mineure face à l'extrême tension et aux débordements que l'enjeu a occasionné. Bagarres et blessures ont émaillé les victoires caennaises vendredi 1er (2-3) et samedi 2 mars (1-6).



Gros choc ce vendredi

"L'aspect physique a pris le pas sur la qualité technique, reconnaît Luc Chauvel. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Mon groupe a fait preuve d'expérience en ne tombant pas dans le panneau des provocations, contrairement aux Mulhousiens. J'en suis très surpris."

Vendredi, Caen a mené deux fois au score avant de se faire rejoindre pratiquement dans la foulée. Il a fallu un but de Thierry Poudrier pour donner la victoire au HCC en séance de penaltys. Stressé le lendemain, Luc Chauvel a vite été rassuré. Sa troupe n'a eu besoin que d'un tiers-temps pour plier la rencontre.

Les Drakkars n'ont plus qu'une victoire à aller chercher pour se maintenir en Ligue Magnus. Ils espèrent l'obtenir dès vendredi 8 mars (20h30) à domicile.

Audio > Le joueur Alexis Gomane prévient qu'il faudra faire attention au piège...