Hors Normandie. Jeu : gagnez votre croisière sur Tendance Ouest

Gagnez votre croisière habitable avec skipper à l'occasion des Puces Nautiques de Granville du samedi 19 mai 2018 au lundi 21 mai 2018. Une croisière offerte par Cap Anglo et la Communauté de Communes Granville Terre et Mer pour découvrir les saveurs et les couleurs britanniques.

Un week-end de 2 jours, pour deux personnes au départ du port de Granville à destination de l'île de Jersey, d'une valeur de 330€.

Sont compris : l'hébergement à bord, la présence d'un chef de bord " Capitaine 200 ", la pratique et la découverte de la navigation à la voile.

Jouez par SMS et envoyez le code TO au 7 11 12 (65cts d'euros + prix d'un SMS).

Tirage au sort le vendredi 18 mai 2018 entre 8h et 8h30 sur Tendance Ouest.