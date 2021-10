Granville. Les 38èmes Puces Nautiques de Granville pour ce week-end de la Pentecôte

Durant 3 jours, amateurs de plaisance, propriétaires de bateaux et simple passionnés ont rendez-vous à Granville. L'entrée est gratuite et l'accueil des visiteurs se fait de 9h à 20h en plein air et sous un chapiteau de 800 m2 avec :

- une exposition-vente de bateaux de plaisance (coques dures et semi-rigides de toutes tailles, pneumatiques, voile légère, neufs et occasions)

- une brocante marine (stands d'antiquité, chaussures et vêtements marins, meubles, cordages, accastillage, bijoux, jumelles, bric-à-brac, électronique, articles de pêche, objets d'art et de décoration sur le thème de la mer)

- des démonstrations du déclenchement d'un radeau de survie

- un point informations (présence des organismes officiels tels que le C.I.R.F.A., les Douanes Maritimes, la Brigade Nautique de Gendarmerie…)

- un espace dégustation et vente de produits de la mer et du terroir

- " Embarquement Immédiat " ( les clubs et associations nautiques de Granville proposeront un baptême nautique de 20 à 30 minutes autour du Roc)

- une structure gonflable pour les enfants

- un " manège gazelles " à partir de 2 ans

Ecoutez Marie-Pierre Durel, présidente de l'Association des Plaisanciers de Hérel et co-organisatrice de l'événement nous en dire plus:

Rendez-vous du samedi 8 au lundi 10 juin 2019 sur le port de plaisance de Hérel de Granville. Plus d'infos sur aphgranville.fr