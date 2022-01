Rouen. Une association de Rouen reconnue au niveau national

"C'est déjà une grande satisfaction d'être sélectionnée." Hélène Devaux, coordinatrice de l'association Bien vivre et vieillir à la Grand'Mare (BVGM), à Rouen (Seine-Maritime), est heureuse après la nomination au concours S'engager pour les quartiers, développé par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la Fondation FACE. BVGM est retenu pour le prix habiter mieux, bien vivre ensemble, et fait face à deux autres associations de Seine-Saint-Denis et de Gironde.

"Si on remporte ce prix [au mois de juin, ndlr], remis à l'Assemblée nationale, on peut obtenir 10 000 euros", ajoute Hélène Devaux. Une somme qui viendra soutenir les fonds de l'association qui se mobilise pour développer le quartier et contribuer à changer l'image de la Grand'Mare.

Une résidence intergénérationnelle

BVGM développe notamment une résidence intergénérationnelle qui comptera 35 logements dont 60 % seront à destination des seniors. "Il y aura une salle commune, une laverie, un studio pour recevoir des amis", précise Huguette Bordessoule, vice-présidente de BVGM et habitante du quartier depuis "plus de 50 ans".

Avec ce lieu, dont l'ouverture est prévue en 2020, il s'agit de "renforcer les liens sociaux et de proposer des services pour les personnes âgées", complète Catherine Deveaux, administratrice de BVGM. Une quinzaine de foyers ont déjà montré leur intérêt pour cette résidence.

Autre projet porté par BVGM, un jardin partagé avec des parcelles individuelles et collectives d'une taille de 1600 m². "C'est une première d'avoir un lieu aussi grand dans le quartier", poursuit Hélène Devaux qui souhaite ainsi favoriser le vivre ensemble à la Grand'Mare.