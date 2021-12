Caen. Bonne table à Caen : Au temps d'un bistrot, petite adresse de quartier

Nous étions passés des dizaines de fois devant sans s'y arrêter, mais ce mercredi 2 mai 2018, nous poussons enfin la porte du Temps d'un bistrot. Dans ce petit restaurant de quartier, situé avenue du 6 juin, tout respire la bonne ambiance. Ici, les serveurs connaissent le prénom et les habitudes des clients et le patron vous parle de la carte des vins comme un poème.

Frais, bon et faits maison

Sur l'ardoise, la formule du jour propose au choix deux plats, soit viande (émincé de foie de veau ce jour-là) soit poisson. Pour le reste, on retrouve les classiques tartares de bœuf, burger maison (délicieux), croque-monsieur (version tomates confites et philadelphia) ou encore les tripes à la mode de Caen, le faux-filet grillé ou le gigot d'agneau. Avis aux appétits les plus solides, les plats sont copieux et généreux.

Les plus gourmands pourront bien sûr opter pour l'option entrée (terrine de campagne, escargots, filet de harengs ou charcuterie) et/ou dessert avec l'incontournable café gourmand ou, selon les préférences, la tarte aux pommes, le moelleux au chocolat ou riz au lait.

On apprécie particulièrement les conseils du chef qui saura assortir à merveille vos boissons et vos plats. C'est frais, c'est bon et surtout tout à fait abordable. Comptez de 12 à 15 euros pour un plat et un café.

Pratique. Formule midi plat/dessert à 12,20€