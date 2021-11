Caen. Basket (Pro B) : cruelle défaite au buzzer pour Caen contre Aix-Maurienne

Silence de cathédrale dans le Palais des Sports à l'issue d'une des plus belles ambiances de la saison. Le buzzer vient de retentir quand Curtis Kelly marque le panier décisif. Après vérification à la vidéo, le joueur d'Aix-Maurienne a bien déclenché son tir avant le buzzer et cause donc la défaite 72-74 du Caen Basket Calvados ce vendredi 6 avril 2018. Difficile à imaginer tant cette deuxième mi-temps a été belle pour le CBC. Derrière au score à l'issue d'un deuxième quart-temps raté (11-20), les Caennais se sont battus pour revenir et sont même très brièvement repassés devant (68-67 à 37 min).

Une dernière minute complètement folle

Piqués au vif, les Aixois repassaient à 68-72, avant que le CBC ne commence sa remontée alors qu'il ne reste qu'une minute trente de jeu. Bryson Pope marque un lancer franc avant que Jarvis Williams ne marque un tir intérieur et convertisse le bonus qui s'en suit. Après une minute d'assauts ratés de part et d'autre, Thomas Cornely contre, le speaker et le public hurlent, temps mort il ne reste qu'une seconde à Aix pour exploiter sa possession. Cette seconde ramène le CBC à la réalité, une défaite et plus qu'une victoire d'avance sur le premier rélégable Quimper. Avec 5 équipes qui se tiennent en 1 point, la lutte pour le maintien s'annonce haletante lors des 7 dernières journées.

Les réactions

David Ramseyer, intérieur de Caen : "C'est le basket, c'est un shoot au buzzer il n'y a rien à faire derrière. On fait un assez bon match, surtout en deuxième mi-temps, il ne faut pas qu'on baisse la tête. On met nos lancers francs on gagne le match (53% contre 67% pour Aix ndlr). Le public a été exceptionnel, j'ai déjà joué dans des équipes où il m'arrivait de me faire huer après une défaite, ici le public est toujours derrière quelque soit le score et ça fait du bien, on en a besoin".

Hervé Coudray, entraîneur de Caen : "On est mal rentrés dans le match, on corrige bien en deuxième mi-temps, sauf qu'il y a encore trop d'erreurs, notamment les lancers francs. On perd le match en première mi-temps et pas sur la deuxième, on ne perd pas sur la dernière possession. Si on met un peu plus d'intensité défensive on ne les laisse pas partir aussi loin avant la pause."

La fiche.

Caen - Aix-Maurienne : 72-74 (19-21, 11-20, 22-16, 20-17)

Caen : Départ : Cornely 10, Pope 7, Vautier 8, Ramseyer 11, Lemar 13. Banc : Williams 12, Sidibé 7, Cape 4, Djedje

Aix-Maurienne : Départ : Corre 10, Mendy 7, Atamna 11, Williams 15, Kelly 8. Banc : Suhard 1, Kazadi 4, Noel 2, Sonko 16, Nkounkou

