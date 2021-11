Le-Havre. Rugby : les clubs de Rouen et du Havre se rapprochent

L'annonce a été faite lors d'une grande soirée, mercredi 4 avril 2018, au Pasino du Havre (Seine-Maritime). Jean-Louis Louvel, le président du Rouen Normandie Rugby (RNR) et Olivier Doutreleau, président du HAC Rugby, ont officialisé le rapprochement des deux clubs. L'objectif principal est de faire de la Normandie une terre de l'ovalie. Le rapprochement va passer par la formation et la création d'un centre de formation. Il s'agit également de mutualiser les moyens. Les clubs pourraient notamment s'échanger les joueurs. Le projet reste ouvert aux autres clubs de la région. Écoutez Olivier Doutreleau :

Pas de fusion

Le rapprochement du RNR et du HAC n'est nullement une fusion entre les deux clubs. Chacun garde sa propre identité et Rouen reste la locomotive. L'objectif sportif est clair : la montée en Pro D2 pour Rouen et la montée en Fédérale 2 pour Le Havre à la fin de la saison 2018/2019.

Normandie rugby club

Jean-Louis Louvel a aussi annoncé un engagement financier dans le club du HAC. Ce rapprochement officiel est un projet inédit pour créer le Normandie rugby club. La volonté est de favoriser une émulation régionale autour du ballon ovale.

En Normandie, on a compris qu'#EnsemblePlusVitePlusLoin 💪 alors quand 2 clubs de 🏈 se rapprochent, le #Rouen #Normandie #Rugby et le @HacRugby 1er Club de rugby créé en 1872 en France 🇫🇷 Ça donne un projet ambitieux pour promouvoir le Rugby Normand le #NormandieRugbyClub 😉👍 pic.twitter.com/gqZ6dj7WcW — RouenNormandieRugby (@RouenNdieRugby) 5 avril 2018

