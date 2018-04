Festyland : deux nouveautés pour une nouvelle saison

Le parc d'attractions Festyland à Bretteville-sur-Odon près de Caen (Calvados), rouvre ses portes samedi 7 avril 2018, avec deux nouveautés à la clé.

À Bretteville-sur-Odon (Calvados), le parc d'attractions Festyland lance sa saison 2018, les samedi 7 et dimanche 8 avril. Et comme chaque année, une nouveauté marque l'ouverture. Et même deux cette fois-ci ! Les jeunes visiteurs vont pouvoir découvrir Niørty, un manège qui propose une balade à sensations en drakkar. Cette attraction est le point fort de Vikland, le village des Trolls, un nouvel espace dédié aux 0-8 ans. Les plus jeunes enfants pourront plonger dans leur univers grâce à Troll.

225 000 visiteurs par an

"Cette année, nous souhaitons renforcer nos temps forts avec le renouvellement du week-end viking du 19 au 21 mai, mais aussi avec la création de deux jours spéciaux intitulés Que la fête commence, pour ce temps d'ouverture", explique Alexandre Lair, directeur de Festyland. En 2017, 225 000 visiteurs ont fréquenté le parc, "un chiffre stable depuis deux ans."

A LIRE AUSSI.

Les attentats ont fait perdre 1,5 million de touristes à Paris

Le Futuroscope, 30 ans, se lance dans un "extraordinaire voyage"

La justice rend sa décision, 16 ans après le drame AZF

La Bretagne dispose d'un nouveau "filet de sécurité" électrique