Fécamp. Fécamp veut une stratégie économique et touristique pour les dix ans à venir

Fécamp Caux Littoral Agglo (Seine-Maritime) a commandé un audit auprès du cabinet Deloitte – In Extenso sur la situation économique et touristique du territoire et sur les stratégies possibles dans les prochaines années. Mercredi 21 mars 2018 l'agglomération proposait les conclusions de ce rapport présentant les axes à suivre pour les dix prochaines années.

L'économie

Dans le domaine économique trois axes se distinguent : libérer du foncier en proposant des terrains ou des locaux réhabilités aux entreprises, miser sur la filière agro-industrielle déjà bien présente sur le territoire et mettre en place un espace de coworking.

Définir une politique sur dix ans. - Gilles Anthoine

Le tourisme

Dans le domaine touristique l'enjeu est d'attirer et de conserver le touriste le plus longtemps possible sur le territoire. Pour cela il faut lui proposer une diversification de l'offre. Cela passe par plus d'animations style bowling et une meilleure exploitation de la voie verte (avec des locations de vélos par exemple). Cela passe également par une offre d'hébergement plus importante (favoriser par exemple l'implantation d'un camping haut de gamme).

• ENTRETIEN : Marie-Agnès Poussier-Winsback, maire de Fécamp :



