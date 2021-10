Caen. Football (Ligue 1, 30e journée) : inexistant, Caen se fait étriller par Angers

Le match.

Lancés dans les débats avec quelques intentions, les Malherbistes sont séchés d'entrée par les Angevins. Sur une remise en touche, Tait expédie un boulet téléguidé dans la lucarne de Vercoutre en guise d'ouverture du score (10e). De quoi mettre parterre le plan de Garande et obliger les Caennais à faire ce qu'ils aiment le moins : le jeu. Les locaux eux, patientent tranquillement et attendent les contres pour s'exprimer, Toko-Ekambi venant faire le break juste avant la pause (42e). Caen n'est pas là, Angers capitalise avec une double avance à la pause.

Caen sans réaction



Et le second acte révèle toujours les mêmes inquiétudes dans le jeu des visiteurs. Les pertes de balles se succèdent et rien n'arrive sur le but de Butelle. Les minutes passent et même les entrées de Bazile et Stavitski et le changement de système de jeu accolé n'y font rien. Caen est hors sujet. Angers joue avec les alignements hasardeux de la défense normande et Tait oublie Toko-Ekambi avant de manquer son lob sur Vercoutre (70e). Ce 3-0, il arrive finalement dans la foulée puisque Fulgini trouve Oniangue qui n'a plus qu'à ajuster Vercoutre (73e). Caen boit logiquement le calice jusqu'à la lie et devra profiter de la prochaine trêve internationale pour retrouver de l'allant.

Les buts.

10e : Sur une remise en touche, Tait surprend tout le monde et expédie un missile de 25 mètres directement dans la lucarne de Vercoutre.

Angers : 1- Caen : 0

42e : Sur un mauvais renvoi de Vercoutre, Toko-Ekambi file dans l'espace et ajuste le portier normand pour le break.

Angers : 2- Caen : 0

73e : Tait écarte sur le flanc droit pour Fulgini qui centre en retrait et c'est Oniangue qui bat Vercoutre.

Angers : 3- Caen : 0

La fiche.

Mi-temps : 2-0, Arbitre : M. Thual

Avertissements : Angers : Guillaume (77e), Pavlovic (82e), Caen : Vercoutre (14e), Guilbert (14e).

ANGERS : Butelle, Manceau, Traoré (cap), Pavlovic, Bamba, Santamaria, Mangani, Oniangue (Coulibaly 80e), Adelaïde (Fulgini 69e ), Tait, Toko-Ekambi (Guillaume 74e), entr : Stéphane Moulin

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Diomandé (Bazile 59e), Djiku, DaSilva, Bessat, Peeters, Féret (cap), Ait-Bennasser (Sankoh 69e), Repas (Stavitski 59e) , Santini, entr : Patrice Garande

Buts : Angers : Tait (10e), Toko-Ekambi (59e), Oniangue (74e)

