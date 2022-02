Caen. Rolland Courbis : "faire un gros match et récupérer notre public" face à Angers

Cette fois venu seul en conférence de presse d'avant match, Rolland Courbis a présenté les tenants et aboutissants d'une nouvelle journée cruciale pour les Malherbistes. A nouveau 19e et avant-derniers du classement, les Caennais sont dans l'obligation de s'imposer devant les Angevins et l'entraîneur caennais a donné le LA de ses attentes :

"prendre les trois points en faisant un gros match" Impossible de lire le son.

Plus largement, Rolland Courbis a insisté sur une fin de championnat de Ligue 1 où selon lui, tout est encore possible pour le SM Caen, y compris un maintien direct à la 17e place :

"tout se jouera peut-être à la 38e journée" Impossible de lire le son.

"Même si ca parait impossible d'être 17e...." Impossible de lire le son.

SM Caen- SCO Angers ; 32e journée de Ligue 1 ce samedi 13 avril 2019 à partir de 20h.

