Tendance Ouest à Chelsea-Manchester City !

Lundi 12 décembre :

7h15 : Prise de Contact avec M.Prentout-Buché (directeur d’Iprosport et organisateur de ce déplacement.

7h30 : Départ du château de Caen direction Ouistreham

8h30 : Embarquement à bord du Ferry « le Mont Saint Michel » en classe Cabine

13h30 (Heure Anglaise) : Arrivée à Portsmouth après une traversée de 6 heures relativement calme.

14h30 : Après 1 heure de route nous apercevons Stamford bridge l’antre des Blues de Chelsea. Prise de contact avec le responsable des Packages Chelsea et premiers pas dans les couloirs des bâtiments de Mr Abramovitch.

15h15 : départ en taxi (affrété par le club de Chelsea) pour l’hôtel situé à 2 km dans les beaux quartiers de Londres.

16h00 : Retour à Stamford Bridge pour un petit tour à la Maxi boutique du club (L’affluence commence à se faire sentir...)

16h30 : La nuit tombe mais l’ambiance monte ! Il est temps pour nous d’aller boire une « Pint » dans le cercle des habitués du club …

18h00 : direction le restaurant situés dans l’enceinte du stade pour un très bon repas.

19h30 : c’est l’heure du dessert et de l’arrivée de la compo des Equipes et du Sésame pour « THE MATCH » H-30 minutes !

19h40 : Sous une pluie battante et très « British » nous entrons dans l’arêne…

L’ambiance des grands jours y règne. Le match commence après avoir entendu l’hymne du club chanté par tout un peuple … On se dit alors que plus jamais on ne verra le football de la même façon !!! Même après le but de Man city, pas un sifflet mais des encouragements et des chants qui redoublent d’intensité… Absolument Enorme !

20h01 : Sur leur première action, les Mancuniens prennent l'avantage par Balottelli. Pas un seul sifflet dans Stamford Bridge. L'engagement à peine fait, les chants redoublent d'intensité.

20h30 : Buttttttttttt de Raul Mereiles !!!! Le stade est en fusion et cela va durer jusqu'à la fin du match.

21h35 : Penalty de l’icône des blues Franck Lampard tout le monde est au taquet. Chelsea va faire tomber City pour la première fois de la saison en championnat (2-1)

21h45 : Fin du match victoire des blues le stade est bouillant et dans sur « One step beyond « de madness…Le stade se vide et je suis surpris de voir la propreté du stade après le match !!!! Ces anglais sont vraiment différents…

22h15 : Grâce à la notoriété de notre guide nous entrons dans le saint des saints !!! Le restaurant des actionnaires du club où nous dégustons un verre servi par le frère de Didier Drogba Junior Drogba !

23h30 : c’est l’heure de repartir vers l’hôtel et de boire un verre dans un Pub .

Mardi 13 décembre 2011 :

9h : Départ de l’hôtel pour une petite virée touristique et shopping dans Oxford street et Picaddily !!!

11h : départ pour Portsmouth 1 heure de route

15h45 : Embarquement avec 1 heure de retard sur le Normandy à cause des conditions métérologiques !!!! La traversée se passe bien quoiqu’un peu mouvementée avec des creux de 4 métres…

22h30 : La boucle est bouclée, retour au château de Caen…

Un Grand merci à TENDANCE OUEST pour ce cadeau inoubliable, grand merci à Vikings Voyage et Iprosport représentés par notre super guide Jean Marc. Un voyage très bien organisé, et une découverte du football anglais extraordinaire !!! A refaire bien sûr … Un dernier petit mot pour le football Français et pour les supporters français : « Allez prendre des leçons de respect, d’honneur et de football… ».