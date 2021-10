Caen. Le CBC ne pouvait pas venir à bout d'Orléans (76-86)

Les matchs du Caen Basket Calvados se suivent et se ressemblent depuis l'automne. Des séquences de domination, une envie indéniable, la ferveur du Palais des Sports mais une défaite avec le sentiment d'avoir donné le maximum contre Orléans (Loiret), jeudi 15 mars 2018. Après un premier quart de haute volée contre le leader du championnat (25-17), le CBC s'est vite fait ramener à la réalité (10-28 au 2e quart), la faute à de meilleures rotations côté Orléanais avec 35 points venus du banc, contre 19 pour Caen.

Un Cinq majeur de blessés

Revenus des vestiaires avec plus de fraîcheur, les Cébécistes ont entrepris une belle remontée, portée par la bonne entrée de Sébastien Cape, mais ce fut trop court pour rattraper le grand favori de Pro B. Un dernier quart où les Calvadosiens ont commis leurs 5 fautes en une minute a eu raison des espoirs Caennais. Une fois de plus, le CBC perd avec les honneurs, mais perd quand même. Pendant ce temps sur le banc, s'asseyait un Cinq majeur de blessés qui jouerait assurément les premiers rôles en championnat : BJ Monteiro, Marc-Eddy Norelia, Gregg Thondique, Jarvis Williams et Ludovic Chelle.

Les réactions

Sébastien Cape, meneur de Caen : "Le premier sentiment qui me vient à l'esprit c'est la frustration. On fait un bon premier quart temps où on est en place défensivement comme offensivement, mais on sait que contre une équipe comme Orléans on n'a pas le droit à l'erreur, et on a trop fait pour espérer gagner. On fait un bon match, mais il y a des erreurs qui coûtent plus cher que les autres. Un peu de fierté aussi de l'équipe qui n'a rien lâché".

Hervé Coudray, coach de Caen : "Mon analyse est partagée entre deux choses. On est capables de poser des problèmes à l'adversaire avec l'effectif de ce soir. Pour gagner il fallait qu'on ait une défense qui soit à la hauteur de l'événement, on savait que c'est un adversaire à 88 points de moyenne et on s'était fixé l'objectif de n'en prendre que 70 si on voulait gagner. On a fait le job pour les limiter avec un cinq un peu particulier, l'équipe n'a rien lâché malgré les 10 points de retard. On est partagés entre la frustration d'avoir la meilleure infirmerie de Pro B et la fierté de ne rien lâcher contre le leader de Pro B".

La fiche technique

Caen - Orléans : 76-86 (25-17, 10-28, 24-20, 17-21)

Caen : Départ : Cornely 10, Pope 8, Vautier 9, Lemar 18, Smith 12. Banc : Sidibé 2, Cape 11, Djedje, Ramseyer 6

Orléans : Départ : Djimrabaye 12, McAlarney 7, Halilovic 14, Moendadze 3, Abreu 15. Banc : Judith 2, Curier 3, Mbida 2, Sommerville 25, Mutuale 3

A LIRE AUSSI.

Basket (Pro B) : Au Havre, c'est Caen qui s'impose dans le derby (83-85)

Basket (Pro B): le Caen BC s'offre sereinement le derby face au Havre

Basket (Pro B) : À Orléans, Caen ne pouvait pas rivaliser

Le CBC s'en sort bien contre Quimper (80-74)

Basket (Pro B) : le Caen BC n'est plus invincible dans son Palais