Caen. Basket : Caen peut prendre la première place de Pro B

Promu cette saison en Pro B, le Caen Basket Calvados a l'occasion ce samedi 2 décembre 2017 de prendre les commandes du championnat à l'occasion d'un déplacement à Orléans (Loiret) lors de la 7e journée. Avec 5 victoires en 5 matchs, les Loiretains sont en effet leaders, mais le CBC qui a joué un match de plus pour autant de victoires n'est pas loin. Ce choc va lancer un mois de décembre décisif pour le reste de la saison caennaise, avec pas moins de 6 matchs.

Beaucoup de déplacements en décembre

"On ira jusqu'où on pourra ! prévient le meneur Thomas Cornely. La mayonnaise prend bien en ce début de saison, les recrues se sont vite intégrées à l'équipe. Je n'ai pas non plus envie de m'enflammer, on n'a joué que 6 matchs, il en reste 28." Forts d'un public exceptionnel à domicile qui leur permet d'y être invaincus depuis le 14 octobre 2016, les Caennais disputeront 4 matchs à l'extérieur en décembre. Pour l'instant leur bilan est de deux victoires (au Havre et à Charleville-Mézières) pour une défaite (à Lille, en ouverture du championnat).

