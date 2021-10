Les Globes de Cristal 2012 sur France 3

Présidé par Nicolas Demorand, le jury, composé de trente journalistes, décernera cette année un total de douze prix, répartis dans plusieurs domaines artistiques et culturels dont le cinéma, la musique, la littérature, le spectacle, la mode ou la télévision.

Principales nominations aux Globes de Cristal 2012 :

Meilleur film

Polisse de Maïwenn

Intouchables d'Eric Tolédano et Olivier Nakache

The Artist de Michel Hazanavicius

La Guerre est déclarée de Valérie Donzelli

L'Exercice de l'Etat de Pierre Schoeller

Meilleure interprète féminine

Brigitte (Sylvie Hoarau et Aurélie Maggiori), Et vous, tu m'aimes ?

Camille, Ilo Veyou

Nolwenn Leroy, Bretonne

Izia, So Much Trouble

Catherine Ringer, Ring n' Roll

Meilleur interprète masculin

Thomas Dutronc, Silence on tourne, on tourne en rond

Cascadeur, The Human Octopus

Julien Doré, Bichon

Joey Starr, Egomaniac

Louis Bertignac, Grizzly

Meilleur téléfilm ou série télévisée

Fais pas ci, fais pas ça (France 2)

Borgia (Canal +)

Bref (Canal+)

Scènes de ménage (M6)

Flics (TF1)

Meilleur roman-essai

Liminov d'Emmanuel Carrère (P.O.L)

Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan (J.C Lattès)

Clèves de Marie Darrieussecq (P.O.L)

Tout, tout de suite de Morgan Sportès (Fayard)

Pas d'inquiétude de Brigitte Giraud (Stock)

Meilleure pièce de théâtre

Diplomatie de Cyril Gely, mise en scène de Stephan Meldegg (Théâtre de la Madeleine)

Tout est normal, mon coeur scintille de Jacques Gamblin, mise en scène d'Anne Bourgeois (Théâtre du Rond-Point)

La Douleur d'après le roman de Marguerite Duras, mise en scène de Patrice Chéreau et Thierry Thieû

Niang (Théâtre de l'Atelier)

Adagio (Mitterrand, le secret et la mort), texte et mise en scène d'Olivier Py (Théâtre de l'Odéon)

Un fil à la patte d'après la pièce de Georges Feydeau, mise en scène de Jérôme Deschamps (Comédie française)

L'intégralité des nominations est consultable sur les site des Globes de Cristal.