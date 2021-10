"Polisse", grand favori des César 2012, ressort en salles ce 14 février

Cité à treize reprises pour dix prix, le drame semble le mieux placé pour laisser sa marque sur la 37e édition de la remise des trophées, organisée par l'Académie des arts et techniques du cinéma.

Cette ressortie sur 120 écrans permettra aux cinéphiles de redécouvrir cette plongée crue dans le travail de la Brigade de protection des mineurs de Paris, entre fiction et réalité, qui affichait plus de 2,35 millions d'entrées fin 2011.

Déjà récompensé à Cannes d'un Prix du Jury, Polisse s'impose comme le grand favori des César, devant L'Exercice de L'Etat de Pierre Schoeller, The Artist de Michel Hazanavicius et Intouchables du duo Eric Toledano-Olivier Nakache. Le film obtient plus de la moitié de ces nominations (sept) pour ses interprètes, dont trois pour la seule catégorie meilleur second rôle masculin. Maïwenn vise quant à elle les César de la meilleure réalisatrice et du meilleur scénario original. Le long métrage est aussi en course pour le sacre suprême du meilleur film.