Caen. Périphérique de Caen : onze personnes impliquées dans un accident

Peu après 16h, samedi 10 mars 2018, trois véhicules se sont retrouvés impliqués dans un accident de la circulation sur le boulevard périphérique de Caen (Calvados). Le choc s'est produit entre l'échangeur de la Vallée de la Seiche et la Porte de Paris. Onze personnes se trouvaient à bord des différents véhicules.

Quatre enfants blessés

Le bilan fait état de cinq blessés légers : quatre enfants et un adulte. Pris en charge par les pompiers, ils ont été transférés au CHU et Pôle Femme-Enfant-Hématologie de Caen. La police et des représentants de la Dirno se sont mobilisés sur place.

L'accident a provoqué de forts ralentissements pendant quelques minutes, mais dès 17h, la circulation a retrouvé son cours normal.

