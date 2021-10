Dieppe. Limitation à 80 km/h : des députés normands font une contre-proposition

La mesure n'en finit plus de faire parler. Les routes nationales et départementales doivent dès le mois de juillet être limitées à 80 km/h, au lieu de 90 km/h actuellement. En Normandie, des parlementaires proposent de revenir sur la mesure et de donner la possibilité aux Conseils départementaux d'ajuster eux-mêmes la limitation de vitesse en fonction de la dangerosité de la route. Sébastien Jumel, député communiste de Seine-Maritime, fait partie des signataires de la proposition, qui dépasse les clivages politiques. "Le passage à 80 km/h partout est une aberration car il n'y a aucune évaluation de l'efficacité de la mesure qui ne s'appuie pas sur un retour d'expérience", précise le parlementaire. "Les présidents des Départements ont la connaissance du réseau. Nous proposons qu'ils puissent user d'un curseur qui permet d'aller à plus ou moins 10 km/h selon l'état des routes".

La recette des amendes aux collectivités

Sébastien Jumel met aussi en avant d'autres causes d'accidents sur lesquelles il faudrait agir. "Les experts relèvent la consommation d'alcool, les produits addictifs ou encore l'état de la voiture". Le député entend aussi proposer que la recette des amendes pour excès de vitesse soit reversée aux collectivités pour qu'elles puissent investir sur l'entretien du réseau routier.

A LIRE AUSSI.

Vitesse sur les routes : la proposition de loi d'un député normand pour rester à 90km/h

Pollution : des restrictions de circulation toujours en cours en Normandie

Baisse de la vitesse: "électrochoc" salutaire pour la presse

80 km/h : la députée normande, Véronique Louwagie, écrit au Premier ministre

Routes limitées à 80 km/h : l'avis partagé de routiers à Caen