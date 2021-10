Rejet de CO2 : 16 entreprises de transport dans la région s'engagent

Au lendemain de la clôture du sommet des Nations Unies sur le réchauffement climatique, à Durban en Afrique du Sud, une première entreprise ornaise de transport routier s’engage à réduire ses émissions de CO2 ! L’objectif du Grenelle de l’environnement est de réduire les émissions de CO2 : -20% d’ici à 2020. L’Adème fourni un cadre aux professionnels bas normands du transport, pour les aider à s’adapter : éco-conduite, camions plus performants, … mais aussi meilleure gestion des itinéraires … Dans la région : 16 professionnels ont désormais signé cette charte, qui engage 2500 véhicules et plus de 3000 chauffeurs routiers … et parmi eux : les transports Desjouis à St Hilaire le Châtel. Un engagement qui devrait épargner le rejet de 26.000 tonnes de CO2 !