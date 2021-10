Rouen. Un mulot retrouvé mort dans l'assiette d'un patient du CHU de Rouen

C'est une découverte surprenante et très rare qu'a faite un patient du CHU de Rouen (Seine-Maritime). L'homme a retrouvé un petit mulot, mort, dans son plat d'épinards. "Il s'agissait d'un tout petit rongeur", précise le CHU de Rouen. Le petit animal a été récolté dans le champ, en même temps que les épinards. "Il ne peut pas venir des cuisines du restaurant, car c'est un mulot des champs qui ne vit pas en ville, et non une souris ou un rat."

Passé à travers les contrôles

À cause de sa petite taille, l'animal est donc passé au travers des contrôles menés par le fournisseur tout au long des étapes de conception, mais également par l'Unité centrale de production alimentaire du CHU rouennais lors de la décongélation du produit et de la cuisson. "Il faut savoir que l'on cuit les produits dans de grandes cuves", poursuit l'hôpital.

Le petit mulot a été examiné pour voir s'il n'était pas porteur de germes, ce qui a été confirmé. Enfin, le responsable de l'Unité centrale de production alimentaire est allé à la rencontre du patient après cette découverte inattendue.