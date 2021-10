Rouen. Football (N3): le FC Rouen se déplace à Saint-Lô

Après quatre défaites consécutives, les Diables Rouges du FC Rouen tenteront d'aller chercher la victoire sur la pelouse de Saint-Lô ce samedi 24 février 2018 pour le compte de la 16ème journée de National 3 à partir de 18h.

Un match tout particulier pour David Fouquet qui disputera son premier match à la tête du FC Rouen après le départ de l'ancien coach Manu Abreu et un match qui s'annonce déja compliqué face au dauphin du leader Oissel, promu cette saison en national 3 et qui créé pour l'instant la surprise d'être au contact de la tête de la poule.

Pour son premier déplacement de cette année 2018, les Rouges et Blancs 13ème et avant dernier du classement n'ont plus le choix que de remporter la victoire pour remonter un peu au classement.

