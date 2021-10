Rouen. Football : défaite cruelle pour Quevilly Rouen Métropole face à Lens

Le match

Le match avait pourtant bien commencé avec une grosse domination des Normands, conclue par une ouverture du score à la demi-heure de jeu de Jordan Lefort. Suite à cette ouverture du score, les joueurs de Manu Da Costa se mettent à reculer et subissent la pression lensoise. C'est donc logiquement que les Sang et Or égalisent à l'heure de jeu par Lendric. Un match nul qui aurait pu sembler logique au vu de la physionomie du match mais c'est dans les dernières secondes du temps additionnel que les visiteurs du jour vont parvenir à arracher la victoire sur un corner repris de la tête par Chantôme. QRM ne réalise donc pas une bonne opération et reste relégable, à la 19e place, avant un prochain match compliqué sur la pelouse du leader Reims.

Les buts

29ème: Sur une percée de Jordan Lefort plein axe, Ndao adresse une frappe déviée par le gardien sur le poteau mais ce même Lefort est à la récupération et frappe au but, une frappe contrée par le défenseur lensois et qui termine au fond des filets.

QRM: 1 - Lens: 0

62ème: Alors que les Lensois sont proches du but normand, Bellegarde parvient à frapper au but. Hartock ne parvient pas à stopper le ballon qui revient dans les pieds de Lendric qui transforme l'opportunité en but.

QRM: 1 - Lens: 1

90+3: Sur un second corner d'affilée, Clément Chantôme devance la sortie d'Hartock et parvient à prendre le ballon de la tête et à inscrire le but de la victoire.

QRM: 1 - Lens: 2

La fiche

Arbitre : M. Perreau-Niel. 5521 spectateurs.

Buts. QRM : Lefort (29'); Lens : Lendric (62'), Chantôme (90'+3).

Avertissements. QRM : Louis (80'); Lens : Cvetinovic (18'), Chantôme (23'), Gersbach (51'), Gérard (81').

QRM : Hartock, Nguinda, Lefort, Sery, Basque, Oliveira (cap), Rogie (Tie-Bi 78'), Boujedra (Taufflieb 87'), Gakpa, Louis, Ndao (Barthelemy 90'+1). Entraîneur : Manu Da Costa.

RC Lens : Vachoux, Duplus (Dja Djedje 72'), Gersbach, Cvetinovic, Duverne, Chantôme (cap), Bellegarde, Mesloub, Markovic (Gérard 58'), Fortuné, Lendric (Bayala 84'). Entraîneur : Eric Sikora.

