Football (Ligue 2): QRM retombe dans ses travers contre le Gazelec Ajaccio

Vendredi 19 janvier 2018, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) s'est incliné au stade Robert Diochon face au Gazelec d'Ajaccio lors de la 22ème journée de Domino's Ligue 2 sur le score de 2-0.

Le match

Alors que les Jaunes et Noirs avaient réussi à enchaîner deux victoires consécutives, ils sont retombés dans leur travers à domicile. Après une première mi-temps de bonne facture qui verra l'expulsion de Touré pour les visiteurs cinq minutes avant la fin de la première mi-temps. Malgré cette expulsion, les visiteurs parviendront à inscrire un premier but sur une énième erreur défensive et une frappe désespérée qui termine au fond des filets. dans les ultimes secondes du match, les visiteurs parviendront à inscrire un second but. Pas de changement au classement pour les joueurs du QRM qui restent à la 18ème place.

Les buts

75ème: sur une balle perdue au milieu du terrain, Bahamboula réucpere la balle et accèle vers le but face à deux défenseurs normands et tente une frappe desesperée à uen vingtaine de metres qui trompe Johan Hartock.

QRM: 0 - Gaz Ajaccio: 1

94ème: alors que les onze joueurs de QRM se trouvent dans la surface adverse sur un dernier corner, M'Changama récupère le ballon et de la moitié de terrain frappe dans le but déserté par Hartock.

QRM: 0 - Gaz Ajaccio: 2

La fiche

Arbitre : M. Faouzi Benchabane. 2361 spectateurs.

Buts : Gazelec : Bahamboula (75'), M'Changama (90'+4).

Avertissements. GFCA : Araujo (19'), Ba (57'). QRM : Clauss (45'), Lefort (50').

Expulsion : Touré (41') au GFC Ajaccio.

QRM : Hartock, Clauss, Lefort, Sery, Albert, Oliveira, Rogie (Taufflieb 60'), Basque (cap), Gakpa, Boujedra, Mamilonne (Caddy 75'). Entraîneur : Manu Da Costa.

Gazelec Ajaccio : Elana, Gomis, Brechet (cap), J. Marveaux, Lloris G., M'Changama, Mombris, Puel G., Gomis (Bahamboula 57'), Touré, Araujo (Jobello 76'). Entraîneur : Albert Cartier.

