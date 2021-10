Le-Havre. Basket-ball (Pro B, 6e journée) : La victoire en tremblant pour Le Havre

Le match

Face à un concurrent direct pour le maintien, Saint-Thomas Le Havre entendait bien confirmer son éclatant succès obtenu quatre jours plus tôt à Evreux (61-90) pour la première d'Alexandre Palfroy comme coach principal. Son début de match explosif et ses huit points d'avance au bout de quatre minutes (14-6) n'étaient malheureusement qu'un leurre. Les Ardennais inversaient rapidement la tendance, en enfilant quatre paniers à trois points coup sur coup (16-18, 8e). Manque d'agressivité, adresse trop aléatoire : les Havrais retombaient dans leurs travers.

Un festival de maladresses

Distancé de quatre longueurs à la pause (35-39, 20e), le STB poursuivait son récital de maladresses, de balles perdues, de shoots à l'emporte-pièce dans le troisième quart-temps. Mais comme l'adversaire affichait, lui aussi, de criantes lacunes, la rencontre tombait dans un abysse de médiocrité. Mais au moins, il y avait du suspense. Les deux équipes se retrouvaient en effet à égalité à l'amorce de la dernière période (52-52, 30e). Et il était dit que l'issue de ce match resterait indécise jusqu'au bout. Le STB semblait pourtant avoir fait le plus dur en prenant huit points d'avance à deux minutes de la fin (69-61). Mais les visiteurs ne lâchaient rien. Ils revenaient à 71-69 à deux secondes du buzzer. Poirier, l'intérieur ardennais, avait même la balle de match entre ses mains. Mais sa tentative à trois points se dérobait du cercle, au grand soulagement d'une équipe havraise qui profite de cette victoire, la 6e de la saison, pour s'éloigner un peu de la zone des relégables. Et accabler un peu plus son adversaire du soir, toujours lanterne rouge

Le Havre disputera son prochain match le vendredi 2 mars 2018 à Caen.

Réaction

Alexandre Palfroy (entraîneur du Havre) : " Ouf ! On manque de confiance sur la fin. On a la chance qu'ils ne marquent pas le tir à trois points. On a bien vu en première mi-temps que mes joueurs étaient crispés. A la mi-temps, je leur ai dit qu'il fallait se lâcher. Ce qu'on veut, c'est remettre une dynamique positive, donc on ferme les yeux sur les erreurs, même s'il y aurait beaucoup à dire. On pourrait prendre un temps-mort toutes les deux actions, surtout en défense. Pour moi, c'est un départ idéal, mais je ne crois pas au déclic psychologique si les joueurs ne font pas les efforts, sinon ça retombe comme un soufflé. "

La fiche

Le Havre - Charleville-Mézières : 71-69 (scores par quart-temps : 18-22, 17-17, 17-13, 19-17) - Spectateurs : 1 000 environ

Les points

Le Havre : Valdelicio 11, Bamba 6, Mekdad 8, Davis 14, Denis 10, Lewis 15, Paschal 7. Ent : Alexandre Palfroy

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES : Poirier 6, Morris 11, Dussoulier 15, Carey 2, Saumont 2, Rowland 19, Knowles 8, Beye 6. Ent : Alexandre Casimiri

