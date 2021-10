Le-Havre. Basket-ball (Pro B, 23e journée) : Le Havre se donne de l'air

Le match

Une semaine après leur victoire à Charleville-Mézières (88-95), les Havrais espéraient bien enchaîner face à des Nantais battus à huit reprises lors des neuf dernières journées. Âpre et indécis jusqu'au bout, ce duel de bas de tableau a été conforme à ce que l'on attendait. Après une entame poussive (9-16, 9e), Saint-Thomas parvenait à recoller (30-30, 18e), mais sans vraiment réussir à prendre la mesure d'une équipe nantaise généreuse, à défaut d'être brillante.

Le contre salvateur de Valdelicio

Mené de deux points à la pause (35-37), le STB se devait d'élever son niveau de jeu, de mettre plus de rythme et d'intensité, sous peine de subir le même sort qu'à l'aller (défaite 63-58). Lewis s'y employait en enfilant un panier à trois points qui redonnait l'avantage aux siens (44-43, 23e). Dans la foulée, les Havrais plaçaient un petit coup d'accélérateur qui leur permettait d'aborder le dernier quart-temps avec six longueurs de crédit (61-55, 30e). Le STB creusait même un peu plus l'écart grâce à deux missiles primés de Kabongo et Davis (67-56, 32e). On aurait pu croire les visiteurs sonnés pour de bon, mais il n'en était rien. Les Nantais trouvaient en effet les ressources pour grappiller leur retard, doucement mais sûrement, au point de revenir à -1 à une minute de la fin (75-74, 39e). Ils auraient même pu reprendre les devants sans une intervention magistrale et salvatrice de Valdelicio pour contrer une tentative de Diggs. Les Havraises profitaient des fautes nantaises dans les dernières secondes pour marquer lancer sur lancer et ainsi sceller leur 8e succès de la saison (79-74). Ils comptent désormais trois victoires d'avance sur les deux formations actuellement en position de relégable, Quimper et Charleville-Mézières. De quoi envisager la suite avec plus de sérénité.

Prochain match le mardi 20 mars 2018 aux Docks Océane face à Vichy-Clermont. Coup d'envoi à 20 h.

Réaction

Alexandre Palfroy (entraîneur du Havre) : " Sur l'ensemble du match, on a été globalement correct en défense. Nantes, c'est l'une des équipes les plus athlétiques. Mais maintenant qu'on a un effectif plus complet, on a pu faire des changements, même si la fatigue s'est fait sentir sur la fin. Je ne fais jamais de plan sur la comète, mais on a un calendrier plus favorable que ceux qui sont derrière nous sur les trois ou quatre prochains matchs. Mais après, ce sera plus compliqué. Donc si on a des matchs à prendre pour faire le trou, c'est maintenant. "

La fiche

LE HAVRE - NANTES : 79-74 (score par quart-temps : 15-19, 20-18, 26-18, 18-19)

Arbitres : MM. Colin, Gleynat et Herpin.

LE HAVRE : Valdelicio 10 pts, Bamba 8, Mekdad 6, Davis 15, Lewis 15, Kabongo 7, Aded Hussein 5, Pope 9, Paschal 4. Entraîneur : Alexandre Palfroy

NANTES : Diggs 16, Edi 14, McKnight 12, Pamba 5, Austin 8, Kanté 6, Ekperigin 9, Ona Embo 4. Entraîneur : Jean-Baptiste Lecrosnier