Rouen. Football : le FC Rouen continue de s'enfoncer

C'est la 4e défaite consécutive pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime), qui se sont à nouveau inclinés sur leur pelouse du stade Diochon face à l'équipe de Mondeville sur le score de 1-0 lors d'un match en retard de la 13ème journée de National 3, le samedi 10 février 2018.

Face à une équipe qui joue la montée, les Rouges et Blancs ont pourtant livré une prestation bien meilleure que lors de leurs dernières sorties. Mais ils ont cédé sur une erreur défensive à la 39e minute de jeu.

Suite à cette nouvelle défaite, les Rouennais continuent de descendre au classement et se retrouvent à la 13ème et avant-dernière place avant deux prochains matches qui s'annoncent encore compliqués avec la réception de Gonfreville (4e) et un déplacement à Saint-Lô (2e).