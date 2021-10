Alençon. T'Alençon : les étudiants veulent montrer leurs talents

Chanson, peinture, danse, photo... Cinq étudiants en Gestion logistique et Transport, à l'IUT d'Alençon-Damigny (Orne) lancent " T'Alençon ", qui se déroulera le samedi 31 mars 2018, dans la Halle aux Toiles.

Ouvert à tous

Leur souhait est que cette manifestation présente toutes les formes d'art, et soit ouverte non seulement aux étudiants, qui souhaitent présenter leurs productions ou leur savoir-faire, mais aussi à toute la population. Cette présentation se fera sous la forme d'expositions/rencontres avec les visiteurs, ou sur scène, pour la danse et la chanson.

Ivan et Yann, deux des étudiants organisateurs, expliquent le principe de T'Alençon :

Yvan et Yann Impossible de lire le son.

Il ne vous reste donc plus qu'à vous inscrire si vous souhaitez y participer, en montrant vos talents ! Les inscriptions se font par mail via talenconevent@gmail.com, où vous devez faire parvenir une maquette de ce que vous souhaitez présenter.