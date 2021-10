Elbeuf. Un lycée d'Elbeuf teste la vidéosurveillance

Qu'ils sourient, ils sont désormais filmés. Depuis le mercredi 7 février 2018, les quelque 1300 élèves du lycée Ferdinand Buisson d'Elbeuf (Seine-Maritime) passent devant les premières caméras installées par la région Normandie dans un établissement scolaire. La première étape d'un plan souhaité de longue date par son président, Hervé Morin, qui veut financer des dispositifs de sécurité pour les établissements qui en font la demande.

140 000 € d'investissement pour ce seul lycée

Aux abords de l'établissement, cinq caméras ont été installées mais elles filment surtout les accès au lycée. Pour Éric Boissière, le proviseur du lycée Buisson, le but n'est pas de surveiller à outrance ses élèves : "Nous devons la sécurité aux élèves et aux personnels. Tous les moyens sont bons, et la vidéo c'est un élément d'une démarche globale".

Au lycée Ferdinand Buisson, 140 000 € ont été nécessaires pour installer la vidéoprotection, un nouveau portillon sécurisé et un Plan particulier de mise en sécurité (PPMS). Grâce à ce dernier, le proviseur et quelques membres du personnel peuvent à tout moment activer des sirènes et pousser les élèves au confinement. Mais contrairement à ce que peut prévoir le plan pensé par la Région, la vidéosurveillance du lycée Buisson ne sera pas reliée à la police municipale de la ville. "C'est parce que le lycée est trop éloigné de notre réseau", conclut Djoudé Mérabet, le maire d'Elbeuf.

