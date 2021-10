Elbeuf. La Normandie veut développer sa politique en faveur du cirque

La Région Normandie veut conforter et développer sa politique en faveur du cirque. Deux lieux sont implantés sur le territoire : la Brèche à Cherbourg (manche) et le cirque-théâtre d'Elbeuf (Seine-Maritime). "Une trentaine de compagnies sont accueillies en résidence, quatre ont été soutenues par la Région en 2018 et cinq le seront cette année", explique Hervé Morin, le président de la Région, lors d'un déplacement au cirque-théâtre, jeudi 17 janvier 2019.

Des investissements supplémentaires

100 000 euros seront investis en plus cette année pour continuer à développer ces résidences d'artistes "notamment ailleurs que dans les deux pôles régionaux, comme en milieu rural". "La culture est un facteur clé de cohésion et de démocratie", défend Hervé Morin.

Les élus s'appuient également sur le festival Spring qui va faire son retour du 1er mars au 5 avril pour sa 10e édition, dans toute la Normandie. "60 spectacles seront proposés sur tout le territoire avec dix créations originales", détaille Yveline Rapeau, la directrice des deux pôles nationaux des arts du cirque en Normandie.

Nouveau lieu à Cherbourg

L'occasion aussi d'annoncer la date de l'inauguration de la "villa Médicis du cirque" à Cherbourg, qui sera le mercredi 13 mars prochain. Pour l'occasion, le ministre de la Culture, Franck Riester, pourrait faire le déplacement dans le Cotentin. Ce lieu permettra de loger les artistes mais aussi des metteurs en scène, des auteurs et des chercheurs.

"C'est tout à fait unique en France", tient à souligner Yveline Rapeau à quelques semaines de l'ouverture de ce nouveau lieu dédié au cirque en Normandie.