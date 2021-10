Lady Gaga nue dans Vanity Fair

Après la robe en viande et les implants métalliques sous la peau pour le lancement de « Born this way » cette semaine Lady Gaga pose pour Vanity Fair le célèbre magazine qui évoque l'actualité, la politique et le spectacle.



A l'intérieur du magazine, vous retrouvez sur une photo la Gaga nue prise par Annie Leibovitz, la célèbre photographe des stars, John Lennon dans son lit, Demi Moore nue et enceinte et Miley Cirus en 2008 avec le dos dénudé.

Lady Gaga pose auprès du crooner américain Tony Benett (avec qui elle vient d'enregistrer un duo) qui la dessine sur une toile.



La chanteuse n'a pas fini de se dévoiler !