Festival. MDLSX, un inclassable mélange des genres à la Comédie de Caen

Dans le cadre du festival des écritures partagées, la performeuse italienne Silvia Caldéroni s'invite sur la scène de la Halle aux Granges. Elle donnera deux représentations, jeudi 15 et vendredi 16 février 2018 à la Comédie de Caen (Calvados).

Mélange des genres

Dans ce spectacle baptisé MDLSX, l'artiste prend une apparence androgyne et joue avec sa propre image. Pleine d'énergie, elle joue de multiples moyens, mêlant images filmées, musique mixée sur son ordinateur, danse et lumières psychédéliques. Elle se déhanche sur une bande-son détonante et électrique sans que l'on puisse définir son genre.

Silvia Calderoni, qui ressemble à l'ex-chanteur de Sex Pistols, questionne avec ce spectacle sur l'identité sexuelle et la question du genre. Mais au-delà de ces interrogations, on est surtout bluffé par l'énergie dégagée par la danseuse.

Pratique. Le jeudi 15 et le vendredi 16 février à 20h à la Halle aux Granges. Tarifs 15 à 26€. Contact au 02 31 46 27 29

