Drogue : il voulait passer pour un “voyou”

Depuis plusieurs mois, son nom est revenu aux oreilles des policiers qui décident d’organiser une surveillance. Comptes bancaires, communications téléphoniques, allées et venues de véhicules (deux BMW, une Série 5 et une Série 3) : rien n’est laissé au hasard. Le 25 octobre à 6h du matin, les policiers se rendent au domicile des parents de Xavier, à Verson, où ce dernier habite avec son amie. Dans la chambre du jeune homme est retrouvé du cannabis, un couteau, une balance et de l’argent liquide.

En comparution immédiate, vendredi 25 novembre, Xavier explique : “Ce n’est pas le trafic qui me faisait vivre, j’ai du travail, mais je voulais passer pour un “voyou” aux yeux de ma copine.” A l’audience, le prévenu a avoué avoir écoulé 9,5 kg de cannabis dans l’agglomération caennaise et en avoir consommé lui-même, depuis 2008 et avec sa conjointe, au moins un kilo et demi.

Xavier a finalement écopé de deux ans de prison, dont un an avec sursis sans incarcération immédiate. Les voitures, ainsi que le matériel saisi dans sa chambre, ont été confisqués.