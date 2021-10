Blainville-sur-Orne. Une bande de jeunes ne supporte pas une réflexion dans un bus de Caen

Mardi 23 janvier 2018 un jeune homme âgé de 19 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour violences aggravées commises le mardi 2 août 2016 en début de soirée à Blainville-sur -Orne au nord-est de l'agglomération.

Frappé avec une matraque télescopique

L'homme demande aux jeunes qui sèment le bazar dans le bus de se calmer. Au lieu de cela l'un d'eux se place derrière lui et l'arrose avec une bouteille d'eau lui demandant s'il veut se battre. L'homme descendu à l'arrêt de Blainville-sur-Orne est suivi par la bande et agressé. "Ils m'ont dit qu'ils allaient me punir. J'ai reçu des coups de matraque sur la tête, ils se sont jetés sur moi, je suis tombé". Ayant réussi à s'enfuir, la victime s'en sort avec cinq jours d'incapacité totale de travail, une plaie à la main ayant due être suturée.

Gratuit, violent et lâche

Retrouvé grâce à la vidéosurveillance du bus, l'agresseur présent à l'audience parle d'avoir "juste mis une balayette". Son casier judiciaire mentionne déjà un acte de violence avec arme. Le procureur qui qualifie les faits de gratuits, violents et lâches requiert une peine de prison avec sursis.

Le prévenu écope de 6 mois de prison avec sursis, d'une interdiction de détenir une arme durant 5 ans (celle-ci étant confisquée). Il devra verser à la victime 100 euros de préjudice matériel (son pantalon ayant été déchiré), 115 euros de préjudice fonctionnel temporaire (en dédommagement de son arrêt de travail), 500 euros de pretium doloris et enfin 300 euros de préjudice moral.

A LIRE AUSSI.

Calvados : la violence gratuite de deux jeunes militaires ivres

Affaire Théo: 28 interpellations pour violences urbaines

Affaire Théo: 28 interpellations pour violences urbaines

Calvados : en état d'ivresse, il blesse sérieusement son ami

Calvados : frappé pour un regard