Découvrez l'application Facebook qui fait trembler Internet.

"Take this lollipop" est une application Facebook (en français : "prends cette sucette" ) et fait un vrai carnage sur le net avec plus de 11 millions de fans à travers la planète. Le but : faire prendre conscience aux internautes du danger qui règne sur les réseaux sociaux quant à la confidentialité des informations que vous y publiez et des données de géolocalisations mises en ligne, parfois même a votre insu.



Les internautes qui ont testé réagissent sur la toile ils l'écrivent : ils sont effrayés de voir à quel point il est facile de se faire pirater son compte facebook. C'est un réalisateur américain, Jason Zada qui est à l'origine de "Take this lollipop". Si vous souhaitez tenter l'experience, suivez ce lien : www.takethislollipop.com

Vous découvrirez une vidéo effrayante qui vous concerne. Ci-dessous un aperçu de ce qui vous attend !