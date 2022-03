Beauval-en-Caux. Seine-Maritime : plus d'eau potable dans 18 communes après les intempéries

Les habitants des secteurs de Beauval-en-Caux et Belleville ont eu la surprise de découvrir une eau trouble à leur robinet, lundi 22 janvier 2018. Et pour cause. En raison des fortes précipitations, des particules d'argiles et de limons ont été très rapidement entraînées dans les nappes souterraines par les pluies des dernières heures. L'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie précise que ce phénomène peut être associé à une contamination microbienne.

Les habitants de ces secteurs sont donc invités à ne pas consommer l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre.

De l'eau en bouteille doit être mise à disposition par les collectivités ou l'exploitant. Une permanence téléphonique est en place pour les usagers au 09 69 32 69 33.

La liste des communes concernées

Secteur Beauval-En-Caux : Beauval-en-Caux (centre), Lammerville (Fraguillonde Mesnil), Lestanville, Royville-Eglemesnil, Saint-Ouen-le-Mauger, Saint-Pierre-de-Bénouville, Val-de-Saane (Eurville).

Secteur Belleville : Auzouville-sur-Saane, Beauval-en-Caux (Beaumont, Bosc Renoult, Benetot), Belleville-en-Caux, Bertrimont, Biville-la-baignarde (hameau des Beteaux), Calleville-les-deux-Églises, Fontelaye (Vallée), Imbleville (vallée), Saane-Saint-Just (sauf hameau pisciculture), Saint-Mards (sauf Socquemtot), Saint-Vaast-du-Val, Val-de-Saane (sauf Mesnil Mascarel Eureville).

A LIRE AUSSI.

Alerte sécheresse en Seine-Maritime : restrictions d'eau sur la majeure partie du département

Seine-Maritime : l'eau du robinet impropre à la consommation dans dix communes

Seine-Maritime : l'eau est de nouveau potable sur le Haut-Cailly

Pêche à pied sur le littoral de la Manche : restrictions et interdictions en 2018

Seine-Maritime : une nouvelle station d'épuration à Veulettes-sur-Mer