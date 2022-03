Rouen. Hockey sur glace (Magnus) : Rouen s'impose au bout de la nuit

Il ne fallait pas être pressé de rentrer chez soi ! C'est au bout du suspense que les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont remporté la victoire sur la glace du Haras d'Angers, au terme d'un match prolifique et d'une séance de "fusillade" pour se départager. Si le premier tiers ne donnait pas de but, le second était quasiment à sens unique puisque les Rouennais inscrivaient trois buts en moins de huit minutes par David Wohlberg, Nicolas Deschamps et Alex Aleardi avant que l'ancien rouennais Nicolas Arrossamena ne réduise le score à 3-1.

Fin de match à suspense

Les joueurs de Fabrice Lhenry semblaient maitriser ce match, mais les Ducs poussaient fort dans l'ultime tiers et réussissaient à revenir à 3-2 par Danick Bouchard. Puis, une perte de palet devant le slot permetait à Nicolas Ritz de redonner deux buts d'avance à son équipe en trouvant la lucarne de Florian Hardy (4-2). Malgré cette avance, les joueurs de Fabrice Lhenry peinaient a trouver des ressources pour maintenir cette avance et se faisaient pénaliser à plusieurs reprises, ce qui permetait aux Angevins de revenir au score sur un lancer lointain de l'ancien capitaine des Dragons, Patrick Coulombe, en supériorité numérique (4-3) puis un peu plus d'une minute plus tard par une égalisation signée Robin Gaborit toujours en supériorité numérique. À égalité (4-4) à la fin du temps réglementaire, les deux équipes disputaient donc la prolongation. Mais comme aucun but n'était marqué pendant ces dix minutes, l'épreuve de fusillade était inévitable. Et dans cet exercice, seul Marc-André Thinel parvenait à tromper le portier angevin pendant que Matija Pintaric réalisait trois arrêts.

Les Dragons repartaient donc avec les deux points de la victoire et restaient deuxièmes à un point des Bruleurs de Loups de Grenoble. Prochain match dimanche 14 janvier 2018 sur l'Ile Lacroix face au Gamyo d'Epinal à 16h.