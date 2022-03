Rouen. Football - Mercato : Mathieu Duhamel quitte QRM !

Le discours a radicalement changé en l'espace de 24 heures. Le mercredi 10 janvier 2018, Manu Da Costa, le coach de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime), assurait que Mathieu Duhamel était bien sous contrat avec le club et qu'il faudrait se mettre d'accord sur une indemnité de transfert avant d'envisager un départ. Pourtant, dès le jeudi 11 janvier 2018, le club a annoncé que le club et l'attaquant normand s'étaient séparés d'un commun accord.

Un trou dans l'effectif

Au-delà de la communication autour de ce départ, l'intérêt sportif et économique pour QRM pose question. Depuis le début de la saison, Mathieu Duhamel tirait l'équipe vers le haut avec huit buts marqués. En attendant un éventuel renfort, il laisse donc un secteur offensif orphelin de son élément le plus décisif. Selon les rumeurs persistantes, le joueur est dans le viseur de Lens et de Nancy. Des équipes qui disposent de moyens largement supérieurs à ceux de QRM, plus petit budget de Ligue 2 cette saison. Il est donc étonnant de laisser le joueur partir librement, sans encaisser d'indemnité pour acheter son remplaçant.

Selon les bruits de vestiaires, Mathieu Duhamel s'était petit à petit éloigné de ses coéquipiers. Le joueur était notamment en conflit avec Stanislas Oliveira pour le brassard de capitaine. QRM a donc choisi d'apaiser les tensions en se séparant de son numéro 9, pour "poursuivre la saison dans un climat serein, avec un groupe uni, engagé et mobilisé autour du projet", comme le club l'indique dans un communiqué.

