Football : QRM avance ses pions sur le marché hivernal

À quelques jours de la reprise du championnat de Ligue 2, l'entraîneur de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) a longuement commenté le mercredi 10 janvier 2018 l'actualité de son club sur le marché des transferts.

Dans le petit monde du football, le mercato est sur toutes les lèvres. Et Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) n'échappe pas à la règle. D'autant plus que le 19e de Ligue 2 aura besoin de sang neuf pour espérer se sauver à l'issue de la saison. En conférence de presse, le mercredi 10 janvier 2018, le coach Manu Da Costa a évoqué les rumeurs d'arrivées et de départs.

Deux premiers renforts

Pour renforcer une défense souvent mise en difficulté sur la première partie de saison (34 buts encaissés), deux premiers joueurs ont rejoint QRM le mardi 9 janvier 2018. Le premier, Josué Albert, est déjà bien connu puisqu'il est au club depuis 2014. Mais le stoppeur a mis du temps à revenir d'une grave blessure et n'avait pas signé de contrat professionnel l'été dernier. Après avoir évolué avec la réserve en National 3, il se dit "content, même si le plus dur commence".

Pierre-Daniel Nguinda, lui, est méconnu du grand public. Mais Manu Da Costa croit au potentiel de ce latéral droit de 21 ans prêté par Monaco grâce à ses connexions avec Leonardo Jardim. "C'est un garçon qui a été prolongé il n'y a pas longtemps, donc Monaco a de belles perspectives pour lui. Leonardo Jardim voulait qu'il joue pour intégrer le groupe de l'ASM l'année prochaine." Pour le technicien normand, celui que tout le monde surnomme "Pierrot" est un joueur "rapide, puissant, intéressant en contre-attaque et très fiable défensivement".

D'autres recrues attendues

Pour renforcer sa défense, Manu Da Costa espère toujours l'arrivée d'un défenseur d'expérience ou d'un jeune à fort potentiel. Devant, QRM espérait un joueur offensif dans la journée "mais son club le bloque un peu". Selon le coach, malgré quelques contacts, ce renfort ne sera pas Yoann Court, qui vient de rejoindre Bourg-en-Bresse, ni Zakaria Diallo, que Brest ne souhaite pas libérer.

Porte ouverte pour des départs

Privés de temps de jeu depuis le début de saison, certains joueurs ont obtenu un bon de sortie de la part de leur coach. C'est le cas de l'attaquant Ange-Freddy Plumain ou du milieu Michel Ramon, qui est déjà parti en prêt à Rodez (National 1). Avec la signature de Nguinda, Jules Mendy a moins de chances de se faire sa place mais pourrait rebondir à l'échelon inférieur : "J'ai reçu des coups de téléphone de clubs de National qui étaient très intéressés, je me devais de l'informer. Je me dois d'être honnête et respectueux avec ces joueurs."

Duhamel sur le départ ?

Le club n'a reçu aucun appel, pas plus pour Mathieu Duhamel que pour ses coéquipiers. Manu Da Costa le martèle. Si le meilleur buteur de QRM (8 buts) serait dans le viseur d'autres équipes de Ligue 2, son entraîneur rappelle qu'il est sous contrat et qu'il n'est pas disponible. "S'il y a des clubs qui sont intéressés, qu'ils se manifestent ! Avant de lui mettre des propositions devant les yeux, qu'ils se mettent d'accord avec le président. Lui, il est un peu déboussolé parce qu'il réfléchit à tout cela." Après le feuilleton Medhy Guezoui l'année dernière, QRM pourrait encore vivre un mercato agité jusque dans ses dernières heures.

