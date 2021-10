L'Orne parée à affronter sur ses routes les intempéries de cet hiver

Après 2 hivers particulièrement neigeux, la préfecture de l’Orne a réuni ses services, ceux du Conseil Général, ceux des principales agglomérations ornaises. Objectif : préparer au mieux les interventions hivernales sur les routes du département. Le déneigement des6 000 kmde routes départementales incombe au Conseil Général, et les chasse neige dela Dirno, qui gèrela Nationale12, sont prêts à démarrer : à Alençon et à Verneuil/ Avre. Concernant le transport scolaire : une nouvelle organisation sera testée sur les secteur de Gacé, Rémalard et Le Theil : le service sera assuré sur les 80% de circuit de ramassage, déneigés en priorité .